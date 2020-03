CAMPOBASSO. Sono giorni intensi e particolari per alcuni esercizi a causa dell’emergenza Coronavirus e tra questi, naturalmente, spiccano le farmacie. Una di queste, la farmacia Giampaolo che si trova in pieno centro a Campobasso, ha pensato bene di adottare ulteriori misure di sicurezza rispetto a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, domenica 8 marzo, facendo vestire con tuta, mascherina e occhiali il personale che opera dietro il bancone ed è deputato a soddisfare le richieste dei clienti. “Abbiamo deciso di vestirci così per proteggerci e per proteggervi – hanno evidenziato – considerando che in farmacia arrivano soprattutto persone anziane che sono i soggetti più a rischio in questa emergenza”.

Farmacisti con tuta, mascherina e occhiali: «Ci proteggiamo per proteggervi»