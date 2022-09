Farmacie rurali, bando da 100milioni per i servizi sanitari. Ecco come partecipare

Un importo complessivo di 100 milioni di euro volti a erogare servizi sanitari di prossimità territoriale. Sono quelli messi a disposizione dal nuovo Bando rivolto alle farmacie rurali, così come richiesto dall’ANCI MOLISE che si trovano in centri con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

“La scadenza, precedentemente prevista il 30 giugno – si legge in una nota stampa – è stata prorogata al 30 settembre prossimo per consentire la più ampia partecipazione delle strutture interessate (contestualmente, sono stati aggiornati gli allegati relativi alle istruzioni per la compilazione della domanda e al disciplinare d’obblighi)

I progetti finanziabili

Il bando prevede la concessione delle relative agevolazioni alle seguenti categorie di investimenti.