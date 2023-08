Farmaci troppo costosi, Tramontano: il Comune rimborsi i malati

La mozione del Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso a tutela delle persone affette da malattie rare

Il Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano ha presentato una Mozione per chiedere all’amministrazione comunale di Campobasso di rimborsare, con anticipazioni di cassa, i malati affetti da malattie rare che acquistano farmaci di fascia C.

Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, individua e definisce i LEA (livelli essenziali di assistenza), di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

tra i farmaci non previsti nei LEA e quindi non erogabili in regime di S.S.N. sono ricompresi quelli di fascia C per i pazienti affetti da malattie rare.

La Regione Molise, in considerazione che i costi per l’utilizzo di tali farmaci incidono in maniera spesso significativa sui pazienti interessati e sulle rispettive famiglie, ha ritenuto di dover riconoscere il rimborso delle spese sostenute dai cittadini affetti da patologie rare per la fornitura dei farmaci di fascia C e ha stabilito

di trasferire ai Comuni di residenza le somme necessarie sulla base delle richieste pervenute.

In considerazione del fatto che non sempre i trasferimenti sono stati negli anni scorsi tempestivi, il Consigliere Tramontano chiede che il Comune di Campobasso si faccia carico di rimborsare, con proprie anticipazioni di cassa, i cittadini che ne hanno diritto, in virtù di un principio di prossimità e sensibilità verso i soggetti fragili.

Tale proposta si fonda su un principio di giustizia e sulla consapevolezza che gli amministratori pubblici. nell’esercizio delle proprie funzioni, debbano assumersi responsabilità dirette e concrete.