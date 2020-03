Farmaci e alimenti dai carabinieri agli anziani che non possono uscire

ISERNIA. In questi giorni i Carabinieri non solo sono impegnati in prima linea per contenere il contagio da coronavirus svolgendo controlli sulle strade per far osservare le direttive del Governo, ma soprattutto nei piccoli centri sono a disposizione per fornire aiuti concreti ai cittadini più in difficoltà e più a rischio a causa dell’emergenza che la nazione sta vivendo.

Una donna 71enne residente in S.Elena Sannita che vive sola, aveva chiesto l’aiuto dei militari della Stazione di Frosolone poiché aveva assoluta necessità di ritirare presso la farmacia dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia importanti medicinali, non avendo la patente né ottenuto disponibilità dai vicini di casa. I carabinieri provvedevano pertanto al ritiro dei farmaci che consegnavano alla donna la quale poteva continuare la cura in corso di primaria rilevanza per la sua condizione critica di salute. All’interessata veniva altresì consegnata da uno dei militari, una mascherina di esclusiva proprietà privata, di cui la donna aveva rappresentato l’esigenza, atteso che nei giorni successivi avrebbe dovuto raggiungere l’Ospedale Cardarelli di Campobasso per sottoporsi ad urgente trattamento sanitario.

Nella stessa giornata i militari della Stazione di Frosolone si sono recati presso il domicilio di altra donna 83enne residente in via Collecarrise, separata, pensionata, che vive in difficoltà economiche per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Nella circostanza, le venivano donati dai militari generi alimentari al fine di assicurarle un minimo di assistenza tenuto conto che la stessa ha difficoltà a raggiungere il centro abitato per fare la spesa e vive in condizioni di indigenza. Alle due donne, commosse per il gesto d’altruismo, è stata assicurata la presenza dell’Arma in occasione dei quotidiani servizi di pattuglia per qualsiasi futura necessità.