Farfalle nello stomaco, ma di che tipo?

di Francesca Calabrese

La psicologia parla chiaro, quando ci si innamora il nostro organismo ne risente in maniera fortemente positiva. E quale momento migliore se non il mese degli innamorati per ricordare i benefici di cui gode l’amante? Le fatidiche farfalle nello stomaco, il batticuore e la trepida attesa che si vive quando si cade nelle accoglienti braccia dell’amore ne sono la prova. Eppure, la domanda sorge spontanea, cosa accade da un punto di vista scientifico quando siamo innamorati? Rimarrete compiaciuti nello scoprire gli innumerevoli benefici che conseguono all’innamoramento.

Innanzitutto, sono da citare gli ormoni che entrano in azione; la dopamina, anche detto ormone della felicità, causa un aumento dell’energia, ci porta ad avere un pensiero fisso nei confronti del partner e talvolta anche a passare innumerevoli notti in bianco, (aumenta, infatti, anche l’insonnia!).

Tuttavia, non è l’unico; vi siete mai chiesti il perché delle mani sudate, del cuore impazzito e dell’ansia incontrollata al solo pensiero del proprio “valentino”? Tutto è a carico di un altro ormone, l’adrenalina, che stimola lo stress, ed essendo la causa dei cambiamenti all’interno dell’organismo, colpisce in particolare lo stomaco, provocando le tanto decantate farfalle nello stomaco. Ultimo non per importanza è certamente l’ossitocina, noto come l’ormone dell’amore, responsabile della ricerca del contatto fisico e anche di quel senso di inibizione che si prova quando, come dicono gli inglesi, “we fall in love”, perché il verbo “fall”, cadere, indica proprio quella sensazione di vuoto, talvolta anche di smarrimento, che l’innamorato conosce bene.

Per quanto però tutto possa sembrare una favola, la chimica dell’innamoramento non è eterna e ben presto l’effetto stimolante dell’infatuazione lascia il posto a qualcosa di più concreto. Infatti, il nostro corpo cerca di rinstaurare l’equilibrio perso e ci riporta con i piedi per terra; un passaggio che spaventa perché, del resto, chi non vorrebbe rimanere per sempre nel caloroso periodo che precede la relazione seria? Ma se si cambia la propria prospettiva ci si può accorgere che ne consegue una fase ulteriormente incantevole, dove se gli innamorati hanno coltivato un sentimento reale, possono dilettarsi con una relazione equilibrata e duratura.

Dunque, le conclusioni risultano chiare, innamorarsi porta benefici a livello fisico e ha riscontri positivi sulla nostra psiche; pertanto, non vi resta che farvi trasportare dalla travolgente forza dell’amore e godervi le conseguenze!