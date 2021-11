«Fare prevenzione significa salvarsi la vita»: l’appello alle donne contro il tumore al seno (VIDEO)

Successo per il convegno organizzato dalla Neuromed e dalla Lilt in occasione dell’Ottobre rosa

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno: è in questa direzione che è andato il convegno promosso ieri pomeriggio, 6 novembre, dalla Lilt e dalla Neuromed.

Il tumore al seno è quello con un’incidenza più considerevole nelle donne, ma fortunatamente i progressi della medicina lo hanno reso anche il più inoffensivo, ma è fondamentale diagnosticarlo in una fase precoce.

Per questo Mario Pietracupa, coordinatore regionale della Lilt, ha lanciato un appello a tutte le donne: “Fate prevenzione”. Intervenire in tempo significa, infatti, nella maggior parte dei casi, non solo salvarsi la vita, ma anche evitare interventi invasivi. Sicuramente uno dei metodi più semplici è l’autopalpazione, che permette di monitorare il proprio seno e riconoscere eventuali anomalie. Questo, ovviamente, non sostituisce la consulenza di un esperto, che resta l’unico parere affidabile.

Nuove frontiere si aprono anche sul campo delle genetica: ne ha parlato la dottoressa Alba di Pardo: “Nei casi in cui ci siano precedenti in famiglia è possibile fare degli screening che consentono di intervenire immediatamente”.

Valeria Migliore