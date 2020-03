«Fare la spesa nel negozio sotto casa è sinonimo di qualità e sicurezza alimentare»

La Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell’Alimentazione ha stilato un decalogo delle opportunità che offrono le attività commerciali di prossimità

CAMPOBASSO. «Le strutture della grande distribuzione non incontrano più le esigenze di mercato e non rappresentano più un modello da seguire». Lo scrive la Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise in una nota. «Non va sottovalutata la presenza nei piccoli centri e nelle periferie delle città dove i negozi sotto casa rappresentano un punto di riferimento importante per i consumatori. Oggi l’attenzione va rivolta alle esigenze delle diverse aree regionali e territoriali, perché le abitudini di spesa sono cambiate. Il consumatore non ricorre più ai grandi approvvigionamenti; i cittadini chiedono di poter fare la spesa poco e spesso, con prodotti freschi e prodotti vicino. Per questo i negozi sotto casa, ovvero i negozi di vicinato, sono una grande risorsa. Per la Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, almeno dieci sono le ragioni per cui fare acquisiti nei negozi del proprio paese o del proprio quartiere è un vero e proprio piacere. Perché i piccoli negozi rappresentano il patrimonio di interi territori e comunità; sono i custodi di tipicità e tradizioni locali»

Per questo da oggi l’Associazione diffonderà tra i propri iscritti e i cittadini, una locandina con il decalogo delle opportunità che offre la spessa nel negozio sotto casa: 1. Fare la spesa nei piccoli negozi è più rilassante e ti porta ad essere più attento alla qualità piuttosto che alla quantità; la sicurezza alimentare è assicurata dall’attento controllo del tuo negoziante. 2. I prezzi sono contenuti e convenienti. 3. Gli imballaggi sono ridotti rispetto ai supermercati. 4. Puoi andare a fare la spesa a piedi, lasciando l’automobile a casa. 5. Dal tuo fornaio di fiducia, proprio sotto casa trovi sempre il pane fresco, appena sfornato, e i prodotti tipici e tradizionali del tuo territorio. 6. I piccoli negozi ti offrono assistenza tecnica immediata e piccole riparazioni rapide. 7. Acquistando nel negozio sotto casa ti consente di comprare meno e meglio e di avere a disposizione prodotti sempre freschi. 8. I titolari di negozi di vicinato saranno i tuoi esperti di fiducia per la scelta dei prodotti. 9. La conoscenza personale degli addetti ti rasserena e ti mette a tuo agio. 10. In alcuni negozi di vicinato ci si occupa personalmente di consegnarti la spesa a domicilio: un servizio utile per gli anziani, per chi non ha l’auto e in caso di emergenza.