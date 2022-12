“Fare della marginalità un’opportunità”, tutto pronto per la tre giorni di “MontagnAperta”

L’evento culturale e scientifico presentato questa mattina presso la sala dell’assessorato al Turismo

“Fare della marginalità un’opportunità”. E’ il titolo scelto dagli organizzatori per la tre giorni di “MontagnAperta”, l’evento culturale e scientifico dedicato ai territori minori e alle terre alte dell’Italia, dalle Alpi all’Appennino. E ancora una volta sarà Capracotta, “tetto” dell’Alto Molise, ad ospitare la tre giorni, 9-10 ed 11 dicembre, dedicata alle “comunità che accolgono”.

Un progetto pensato dalla Fondazione Montagne Italia, dall’Uncem, dal Gal Alto Molise e dall’associazione Borghi autentici d’Italia, partner istituzionali il Comune di Capracotta e la Regione Molise, con il patrocinio dell’Università degli studi del Molise, di Slow Food Abruzzo e Molise, della Pro Loco di Capracotta e dall’associazione RiFai.

“Ci confronteremo con alcuni tra i massimi esperti della materia proprio per provare ad individuare un percorso condiviso per contrastare lo spopolamento dei nostri paesi. – spiega il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – E noi siamo determinati a fare ogni sforzo per sconfiggere la paura di restare e per alimentare, invece, la voglia di tornare ad abitare i nostri luoghi.

La montagna, infatti, è un luogo vivo dove si produce e si fa impresa che non ha bisogno di interventi caritatevoli, ma del pieno riconoscimento della accessibilità a tutti i diritti fondamentali, così come avviene nelle altre aree del Paese. Non a caso, si resta se c’è la dignità per poter restare. Parleremo di come invertire la tendenza e far crescere la cultura del voler bene al proprio paese. Vi aspettiamo nella sala della cultura, al secondo piano del palazzo municipale di Capracotta.

Proviamo a riaccendere i riflettori sulle aree interne e la montagna – ha proseguito Paglione – tema caro ma che torna di attualità perché la montagna al di là delle tante risorse sconta ancora un deficit di servizi e di accessibilità a quelli che sono i diritti fondamentali.

In questi tre giorni avremo la possibilità di confrontarci con tutta l’Italia delle aree interne per cercare di capire quale può essere la soluzione, ricreare il gusto a restare in montagna e a far tornare la gente a vivere la montagna che è un giacimento di cose belle la montagna ha l’acqua è il luogo dove c’è la qualità ambientale migliore a tutti i livelli, il luogo delle buone pratiche ma c’è bisogno di servizi per vivere.

Se la gente si sente male in montagna abbiamo bisogno di una sanità di prossimità accessibilità alle scuole e ai bambini e una mobilità possibile, strade che non siano mulattiere ma percorribili e transitabili la montagna può vivere una stagione nuova e di rinascita daremo delle ricette per la prima volta non vogliamo fare solo chiacchiere e parole ma indicare una rotta ci devono aiutare le istituzioni e gli stakeholder regione e università

Alla conferenza stampa ha preso parte anche l’assessore Vincenzo Cotugno. “Con la nostra campagna di promozione del Molise Campitello e Capracotta campeggiano sugli spot. Queste sono grandi giornate di promozione territoriale che stanno avendo un ottimo riscontro.

L’obiettivo del bando “Turismo è Cultura” è proprio quello di offrire dei contenitori all’interno dei quali possiamo fare ancora più grande la nostra regione”.