Ciclo di incontri per la rivitalizzazione dei territori abbandonati

La condizione preliminare per ogni processo di rinascita e sviluppo dei centri spopolati della nostra regione è la costruzione, insieme alle popolazioni locali, di un rinnovato patrimonio culturale, ridefinito alla luce delle necessità del presente e del futuro, utile alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo per le aree interne diverso da quello che le ha finora condannate alla marginalità.

Con questo obiettivo il 28 giugno 2019 è partito, da Bagnoli del Trigno, il ciclo annuale di incontri culturali denominato “Fare cultura nelle aree interne” promosso da “Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali” e dal “Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA)” dell’Università del Molise.

Dopo gli incontri con il regista Nicola Ragone, gli archeologi dell’età classica Gianfranco De Benedittis e Adriano La Regina, l’antropologo Alessandro Testa, il quinto appuntamento del ciclo, programmato per il 12 ottobre, sempre a Bagnoli del Trigno, avrà per protagonista l’archeologa Gabriella Di Rocco che parlerà di “Archeologia del paesaggio medievale nel Molise interno”. Introdurrà e coordinerà il dibattitto Gino Massullo, condirettore di “Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali”. Prima della conferenza è prevista una visita al centro storico di Bagnoli organizzata dal Gruppo di volontari bagnolesi. Per coloro che vorranno partecipare l’appuntamento è in piazza Umberto I alle ore 15.

L’intero progetto si avvale della collaborazione dei Comuni di Bagnoli del Trigno e di Pietracupa, delle associazioni: Cammina, Molise, Il Bene Comune, Gruppo di volontari bagnolesi, Macchiamara. Ha ottenuto il patrocinio da: Biocult.Centro di ricerca Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale – Università del Molise; Centro Studi sulle migrazioni – Campobasso; Idos – Centro di studi e ricerche sull’immigrazione (Dossier statistico Immigrazione); Faculty of Social Sciences Charles University – Praga; Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise. L’ingresso è libero. L’appuntamento sabato 12 ottobre alle 17.30 nella Sala conferenze del Santuario Madonna di Fatima, via Giuseppe Nicola Rossi, 11 a Bagnoli del Trigno.