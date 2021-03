Fare beneficenza con i pasti a domicilio, da oggi è possibile a Isernia

Nuovo intervento a favore delle famiglie bisognose di Isernia da parte dell’associazione “Food is Green”. Si tratta di un’iniziativa solidale, patrocinata dal Comune di Isernia, rivolta alle famiglie più bisognose della città, che coinvolge attivamente la Caritas Diocesana e le piattaforme di consegna a domicilio del Capoluogo pentro Deliveris ed Iseat. Ristorazione solidale, è il progetto promosso dai ristoratori della città, che nonostante il periodo che li vede duramente colpiti per colpa della pandemia da covid 19, non si tirano indietro nell’aiutare le famiglie più povere. Si potrà dunque ordinare comodamente da casa propria la cena dai ristoranti di Isernia sulle app di consegna a domicilio e aggiungere all’ordine un “Buono solidale” del valore di 5,00 euro da destinare alle famiglie bisognose individuate dalla Caritas stessa. I Buoni solidali raccolti dai singoli ristoratori, verranno donati alla Caritas sotto forma di pasti che verranno poi consegnati a domicilio alle famiglie in difficoltà. Una cena condivisa, nella bontà dei piatti e nella fratellanza.