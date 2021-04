L’OdV S. Antonio di Guglionesi, organizzazione di volontariato e di Protezione Civile, in questo periodo particolare è impegnata a contrastare l’evolversi della Pandemia. In occasione delle festività Pasquali ha distribuito ad alcune famiglie bisognose dei pacchi alimentari, per dare loro supporto in questo momento di forte crisi.

Le attività svolte, quotidianamente dall’associazione sono molteplici in questo periodo e si basano tutte sul principio gratuito della solidarietà e della gratuità delle azioni, che è principio cardine di essa.

Anche in altre occasioni l’ associazione ha deciso di regalare un sorriso ai più piccoli, infatti per la Santa Pasqua, l’associazione insieme ai propri volontari ha distribuito ad un gruppo di Bambini, un Uovo di Pasqua, simbolo per loro di gioia e spensieratezza portando ad ogni uno di loro un piccolo sorriso inatteso, suscitando anche lo stupore e l’incredulità da parte di qualche piccolo (dall’associazione comunicano che la scelta di regalare un pensiero ai bambini, cambia di anno in anno, come anche il gruppo dei bambini).

“Vogliamo ringraziare le aziende che supportano le nostre attività senza le quali non riusciremmo a realizzare a pieno le nostre missions: La Molisana di Campobasso, Orto d’Autore di Ururi, Maresa di Ururi e Doris Orlando di Ururi. Ringraziamo anche chi con erogazioni liberali e destinazione del 5×1000 ci supporta dandoci la possibilità di realizzare numerose attività.”

Far trascorrere ai bambini una Pasqua serena, l’iniziativa dell’OdV S. Antonio Indietro 1 di 4 Avanti