Fantozzi: «Per il momento non torno con Iorio»

Il consigliere comunale dei Popolari, assessore in pectore, smentisce i rumors che parlano di un ravvicinamento con l’ex governatore»

ISERNIA. Nessun ritorno alla casa madre, almeno per il momento. È lo stesso Gianni Fantozzi, di Isernia a smentire i rumors secondo cui gran parte dei consiglieri comunali di Isernia dei Popolari per l’Italia sarebbero in procinto di riunirsi con Michele Iorio, abbandonando al proprio destino il partito guidato in regione da Vincenzo Niro. Il capogruppo Fantozzi che nelle prossime settimane sarà nominato assessore, diventando di fatto il decimo rappresentante dell’esecutivo guidato da d’Apollonio, attraverso una nota stampa ha dichiarato che questa possibilità, al momento, non è stata presa in considerazione. «Ho appreso che il gruppo che mi onoro di rappresentare in consiglio comunale – si legge – stia ritornando alla casa madre, per dirla in breve con Michele Iorio. Preciso che il dialogo con esponenti di spicco della politica regionale non si è mai interrotto, ma pensare a un ritorno alle posizioni originarie affermo e preciso che non è argomento al centro dell’attuale dialogo politico. La scelta da noi fatta tempo fa, e mi riferisco all’adesione del gruppo dei Popolari per l’Italia, è immutata. È pur vero che in politica tutto può accadere e d’altronde basta guardare alle trasformazioni, alle composizioni e scomposizioni dei partiti nazionali per rendersi conto che tutto è in continuo divenire. Ma ipotizzare al momento un ingresso in giunta di un consigliere del nostro gruppo a dare man forte all’attuale esecutivo in quota Popolari, per poi passare nel gruppo di Michele Iorio credo serva solo a riempiere le pagine dei giornali».