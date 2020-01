Fantozzi: «Ci stiamo staccando dai Popolari di Vincenzo Niro»

L’annuncio in conferenza stampa del capogruppo a Palazzo San Francesco

ISERNIA. Tanto tuonò che piovve a Palazzo San Francesco con il capogruppo dei Popolari per l’Italia in Consiglio comunale, Gianni Fantozzi, che in conferenza stampa ha, di fatto, annunciato il progressivo distacco dal partito che fa capo all’assessore regionale, Vincenzo Niro. Nell’ultima seduta dell’assise civica, il sindaco D’Apollonio aveva attaccato a muso duro il consigliere che lo aveva definito «commissariato dai suoi stessi assessori». L’annuncio di Fantozzi, leggendo tra le righe dei posizionamenti politici, potrebbe far presagire ad un riavvicinamento all’ex governatore, Michele Iorio.