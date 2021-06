“Fantastica giornata di sport”, inaugurato il campetto polivalente di Portocannone

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 12 giugno il nuovo campetto polivalente di Portocannone. “Abbiamo vissuto una fantastica giornata di festa e di sport inaugurando finalmente il nuovo Campetto Polivalente realizzato grazie alla generosità del nostro Concittatdino Raffaele (Lello) Beatrice – ha affermato il sindaco Giuseppe Caporicci – la manifestazione è iniziata con un momento di ringraziamento al Sig Beatrice, e proseguita con un match dimostrativo di tennis ed uno di calcetto. Il campetto è stato dato in affidamento, per la gestione, alla ASD Portocannone, che curerà tariffe, prenotazioni ed orari.È con grande emozione che riconsegnamo alla nostra Comunità questo impianto sportivo, con l’auspicio che possa essere utilizzato al meglio dai nostri ragazzi, che oggi hanno finalmente la possibilità di praticare calcio a 5, tennis e pallavolo senza doversi spostare presso gli impianti dei paesi limitrofi. Un ringraziamento per l’organizzazione impeccabile all’intera dirigenza dell’Asd Portocannone ed ai consiglieri comunali Musacchio e Bulmetti per l’assistenza logistica”.

