Fanno trekking nel bosco e spuntano due grossi cinghiali, paura per una coppia di ragazzi

Un respiro grosso e affannoso o, meglio, uno sbuffo tipico un animale di grossa taglia per richiamare i suoi simili e trovarseli a due passi nella quiete di un bosco. È l’esperienza che hanno vissuto e, soprattutto, hanno potuto raccontare “serenamente”, scongiurando esiti peggiori, una coppia di ragazzi intenti a fare trekking lungo il percorso nel bosco Faiete a Campobasso. «Abbiamo sentito dei versi di due cinghiali vicino a noi – ha raccontato uno dei ragazzi alla nostra redazione – e ci siamo bloccati senza dire una parola. Un attimo dopo escono dai cespugli incominciano a guardarci e, dietro di loro, i cuccioli».

Sembrava finita tanto che «dopo qualche minuto se ne vanno e noi sempre fermi sul posto per lo spavento. Ma, nemmeno il tempo di riprenderci, ed ecco che tornano di nuovo e, a quel punto – ha detto ancora uno dei due sportivi – non ho esitato a chiamare i Vigili del Fuoco di Campobasso inviando loro la nostra posizione tramite segnale Gps per localizzarci al più presto».

Nel frattempo, ricevuto il segnale «una di loro ci contatta in videochiamata, ci rassicura e ci invita a venir loro incontro». Seguono minuti interminabili, ma «alla fine riusciamo a raggiungerli quando ormai era quasi buio e tutto si conclude solo con un grosso spavento, ma per fortuna nel migliore dei modi» perché, nel caso specifico, è bene ricordare che di rado questi animali attaccano deliberatamente – a meno che non si sentano minacciati (specie le femmine in presenza dei loro cuccioli) – e la loro prima reazione è sempre la fuga.