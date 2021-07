Fango, strade chiuse, cimitero semidistrutto. “Chiediamo stato di emergenza” (LE FOTO)

Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, fa il bilancio dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta sul paese. “In 75 minuti è caduta la stessa quantità di pioggia che nei primi 3 mesi del 2021”

Strade chiuse, viabilità critica e la richiesta dello stato di emergenza. E’ quello che annuncia il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, dopo la bomba d’acqua che ha interessato Petacciato nella mattinata di oggi, 18 luglio. “In 75 minuti è caduta la stessa pioggia dei primi 3 mesi del 2021”, ha affermato il primo cittadino che fa la conta dei danni “che sono davvero ingenti. Due ore 2 ore sotto una bomba d’acqua mai registrata in passato secondo i dati in possesso della nostra protezione civile. Tanti i nostri concittadini che hanno vissuto attimi di vero terrore: case, garage, cantine e tavernette completamente allagati. Porte divelte dalla forza dell’acqua. Strade chiuse al traffico causa smottamenti o alberi caduti. Il cimitero, chiuso con ordinanza sindacale, semidistrutto. Fango ovunque, Molte zone del paese ancora senza elettricità nonostante sul territorio ci siano 8 squadre Enel e 3 generatori in funzione. Restano chiuse la bretella vaccareccia e la Strada camposanto vecchio. Critica la viabilità zona “ponte grosso”: si raccomanda la massima prudenza. Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Termoli, Campobasso, Santa Croce e Vasto. Davvero encomiabili. Così come i ragazzi della nostra protezione civile e Eugenio e Giovanni ancora sul territorio per risolvere le ultime criticità. Grazie anche ai dipendenti comunali e al vigile per aver, senza sosta, organizzato insieme a me gli interventi. I danni sono davvero tanti: chiederemo lo stato di emergenza alla presidenza della Regione Molise e alla protezione civile regionale: è caduta in 75 min la pioggia che è venuta giù nei primi 3 mesi del 2021”.