Fanelli: “Stop al trasporto pubblico e massimo isolamento”

“Isolamento massimo – ha commento Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – e prevenzione. Sistema sanitario organizzato, con personale e mezzi potenziati. Guardare chi è venti giorni avanti, per non sbagliare. E quindi: stop al trasporto pubblico locale, due persone dalle Forze dell’Ordine per ogni comune piccolo al fine di aiutare i sindaci a mantenere il controllo, massimo isolamento e sicurezza per le strutture degli anziani e laddove è necessario ‘zone rosse’. Nella ‘mia’, Riccia, sta funzionando tutto bene. Nel massimo rispetto delle regole e divieti. Sperando che chi è in quarantena non diventi positivo, l’esempio di Riccia potrà essere stato di aiuto ad amputare il contagio dagli asintomatici.

Muovendo da ciò, al Tavolo su Coronavirus, riunito oggi in videoconferenza, ho chiesto di far camminare la seconda gamba. Appunto, quella delle misure per favore l’isolamento. Assieme, i tamponi ai sanitari e in modo diffuso a seconda delle possibilità. Per stoppare i contagi. L’esperienza molisana, così come quella di altre regioni, ci insegna che possono essere i sanitari i vettori. Ecco perché tutto questo richiede una decisione POLITICA. Per questo, prima di ogni altra cosa, il Consiglio regionale deve poter dare qualche indirizzo anche in una situazione di emergenza. A distanza, secondo misure da verificare in base alle regole statutarie, ma non è possibile che se maggioranza e minoranza sono convinte di alcune scelte, non serva questo per assumere una posizione politica ai tavoli nazionali e con le dovute conseguenze a livello locale. E se i medici reclutati sono solo 6, bisogna trovare maggiori condizioni di attrattività e sicurezza. E se ci si deve concentrare sull’ospedale Cardarelli per motivi di evidenza e per assenza di personale, questo lo si faccia non sbagliando di nuovo.

Termoli, la rete del 118, il Pronto Soccorso di Isernia, il Neuromed, andavano evitate. Ma quello che ora non possiamo fare è ripetere l’errore al Cardarelli. Se si dovesse paralizzare il Cardarelli per contagio, sarebbe davvero troppo grave. Quindi, l’invito più forte è creare un sistema sicuro. E poi, un grande appello a fornire i medici delle cosiddette guardie mediche delle mascherine adatte, che ora non hanno. Ieri, stanotte opereranno senza i dispositivi necessari per proteggersi. Li ringrazio, ma chiedo a chi approvvigiona di dare quello che è indispensabile.

Comprendo che non è semplice in questo momento trovare tali presidi.

Comprendo che ora c’è un approvvigionamento unico nazionale, ma alcune decine di mascherine possono fare la salvezza di un altro pezzo di sanità indispensabile.

I privati, infine, facciano la loro parte! Soprattutto mettendo a disposizione il lavoro del personale. Se serve con ogni altro obbligo che la situazione richiede. Speriamo sia possibile in qualche modo assumere atti di indirizzo su questo.

Speriamo, infine, che quanto proposto per gli aiuti alle imprese, il lavoro e le attuali disposizioni – in Regione non si sa bene con chi parlare – , il sociale – questo sconosciuto – sia finalmente recepito.

Mi fremono le mani in questo immobilismo fisico! Ma sulle spinte nella direzione di fare presto e bene – ha concluso – stiamo pigiando in tanti e da tempo”.

Forza, allora. Non c’è più tempo.