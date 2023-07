Fanelli (Pd): «Da noi un’opposizione ferma e costruttiva»

La consigliera regionale Dem commenta l’avvio della legislatura a trazione centrodestra: «Giunta tardiva e divisa». La collega Dem, Salvatore: «Sento il peso della responsabilità, sarà un lavoro all’insegna del “noi”»

«Da noi ci sarà un’opposizione ferma e costruttiva nella speranza che si volti pagina anche nella maggioranza. Ma così non appare con una giunta tardiva e divisa e una narrazione diversa da quella che si tenta di dare all’esterno che sta comportando costi aggiuntivi in termini di scelte e di costi di anticipo di tesoreria». Lo ha affermato la consigliera del Pd, Micaela Fanelli, in vista della legislatura appena iniziata ringraziando «gli elettori che credono ancora nella buona politica» ma, «viste queste premesse, partiamo con il piede sbagliato».

La collega di partito, Alessandra Salvatore, all’”esordio a Palazzo D’Aimmo in una «giornata emozionante, sento il peso della responsabilità e mi impegnerò verso quelle persone che hanno dato fiducia a me e a tutto il gruppo. Sarà un lavoro all’insegna del “noi” – ha concluso – così come è stato in campagna elettorale».