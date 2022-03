Fanelli (Pd): “Abbassare l’accisa regionale sul gas metano per i Comuni montani”

La proposta dell’esponente Dem punta a riderminare l’aliquota per usi civili in funzione inversa dell’altimetria del territorio comunale

“Come legislatori regionali, non possiamo restare indifferenti alla gravissima crisi energetica che sta colpendo, in particolar modo, le famiglie. Soprattutto quelle più deboli ed economicamente indifese. Il riscaldamento è un consumo essenziale, come il pane e l’acqua. In una parola, a chi risiede in comuni montani va abbassata la tassazione (tecnicamente, l’accisa) sui consumi di gas”. Lo ha scritto in una nota la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

“Va in questo senso la proposta di legge che ho ripresentato in Aula – ha ricordato l’esponente Dem – modificando un testo di proposta che avevo avanzato in sede di Bilancio nel 2019. Un tentativo di stabilire un principio di equità e giustizia sociale per le famiglie che vivono in alta montagna, dove le condizioni meteorologiche determinano un maggior consumo e quindi un esborso più alto per il riscaldamento delle proprie abitazioni”.

Al contrario, “la legge che ho posto all’attenzione dell’Aula va nella direzione di una riduzione che rientri nella logica che chi più consuma per usi civili, perché si trova in condizioni montane e di freddo, deve essere agevolato. Determinando l’aliquota per usi civili in funzione inversa dell’altimetria del territorio dove è ubicato il comune. Un piccolo ma importante segnale, certo non risolutivo – ha concluso Fanelli – ma capace di alleggerire, nel brevissimo termine, il costo delle bollette per i molisani che abitano nei nostri comuni più alti e freddi”.