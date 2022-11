Fanelli: “L’unico modo per liberarsi di Toma è votare la mia proposta di legge”

Non le manda a dire Micaela Fanelli, dopo l’attacco di Andrea Greco che, riferendosi alla sua proposta di legge sulla incompatibilità tra presidente e commissario, ha attaccato la capogruppo Pd, affermando: “non si può scrivere una norma sapendo già che è palesemente incostituzionale. Dopo essersi espressa finanche la Corte costituzionale, è assurdo anche solo pensare ad una proposta di legge che sancisce l’incompatibilità tra le cariche di presidente di Regione e di Commissario per la sanità, entro sei mesi dal termine della legislatura”.

Fin qui Greco, ma la Fanelli replica a stretto giro: “Greco fa finta di non sapere, ma gli ricordo che la norma sull’incompatibilità tra presidente e commissario fu proposta in parlamento proprio dal Movimento Cinque Stelle. La norma fu cassata dalla massima Corte solo perchè inserita in un decreto Omnibus e per questo giudicata incongruente. E veniamo al Molise, la mia proposta riguarda solo il cosiddetto semestre bianco, che precede le prossime elezioni. Se è vero che il Movimento Cinque Stelle contesta il Pos di Toma, quale occasione migliore se non votare la mia proposta? Se passasse – continua la Fanelli – Toma si dovrebbe dimettere entro una settimana e con lui verrebbe meno anche il Piano Sanitario che tutti contestano. Poi Toma può ricorrere, in tribunale e anche alla Corte Costituzionale, ma, intanto, non potrebbe fare più danni alla sanità molisana. Quindi, se i Grillini sono in buona fede, dovranno solo votare a favore e non cercare scuse per non farlo, dando così indirettamente una mano al presidente-commissario. In Molise oggi la sfida più urgente è sul Pos – ribadisce la Fanelli – e sull’impellenza di fermare Donato Toma, prima di tutto nel suo ruolo di Commissario ad acta. Approvare la mia proposta di legge in Consiglio regionale significherebbe ridare speranza alla sanità molisana e porre la prima, vera pietra angolare per una sfiducia a Donato Toma non solo da Commissario, ma anche da Presidente”.