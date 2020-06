Fanelli: «“Errata corrige” nel bando Click day, molte aziende rischiano di essere escluse»

«I problemi del Mosem ci avevano spinto a sollecitare il Presidente Toma per permettere a tutti gli interessati di poter accedere senza problemi al sistema». Così in una nota affidata ai social la consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, che aggiunge: «Ci vediamo, però, costretti a tornare sul “bando click day“, perché altri macroscopici errori ci sono stati evidenziati da tante persone che, non riuscendo a farsi ascoltare dal nostro Governatore sempre più solo e sordo, ci hanno chiesto di intervenire con urgenza. Nella lettera che ho pubblicato (sul suo profilo social), appena inviata come diffida alla Presidenza della Regione, spiego come moltissime aziende corrono il rischio di essere escluse dai contributi, perché è intervenuta una “errata corrige” che, ampliando le possibili risposte alla domanda 52 (dalle originarie opzioni “SI” – “NO” a “SI” – “NO” – “NON RILEVA”) e in combinato disposto con quanto riportato alla risposta 7 delle FAQ relative allo stesso bando, fa sì che chi ha selezionato la risposta “NO”, sulla base dell’originario allegato 5, venga escluso automaticamente dalla graduatoria, con conseguente e grave danno per l’impresa.

Dunque, chi non se ne è accorto – ci dicono, in tantissimi – e non ha provveduto a rettificare la domanda, sarà, in perfetta buona fede, escluso dalla valutazione e dall’erogazione del contributo.

E, nel caso la Regione non sospenda i termini, chiarisca e dia modo di inoltrare le domande modificate, già si annunciano decine di ricorsi. Con buona pace del sostegno alle imprese in difficoltà. Toma – conclude la Fanelli – fermati e correggi».