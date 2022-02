Fanelli: «Dati allarmanti e drammatici per il sistama sanitario molisano»

«E’ quanto emerso dall’incontro promosso dall’associazione SalutEquità»

«Dati drammatici e allarmanti – ha commentato Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – per il sistema sanitario regionale del Molise, sono quelli presentati ieri mattina nell’interessantissimo incontro “Lo stato di Salute dell’Art. 32 della Costituzione in Molise”, promosso presso il Circolo Sannitico di Campobasso dall’associazione SalutEquità che ringrazio perché ha saputo offrire un utilissimo e costruttivo momento di confronto, relazionando in maniera chiarissima sulla preoccupante fotografia dell’attuale situazione sanitaria regionale. Il tutto con l’obiettivo di non disperdere la possibilità di “invertire la rotta” che oggi viene offerta dal nuovo piano operativo 2022-24, ma in modo particolare, dal PNRR e dalla nuova Legge di Bilancio 2022.

La relazione del Presidente Tonino Aceti, si è aperta su un tema che avevamo già sollevato in Consiglio Regionale, l’assistenza domiciliare integrata (ADI). Che, vede il Molise solo apparentemente virtuoso sul numero di prestazione erogate in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, poiché nel 2019 ogni intervento ha ricevuto la metà delle ore rispetto alla media nazionale: 9 nella nostra regione rispetto, in media, alle 50 del resto d’Italia. Ed era una circostanza che già avevamo messo in evidenza noi, quando Toma e altri avevano osannato il dato che invece noi sostenemmo da subito che andava letto in controluce.

Negativi anche moltissimi altri aspetti afferenti alla efficienza dei servizi, ad iniziare dai Livelli essenziali di assistenza che nel 2019 (data dell’ultimo rilevamento) segnalano il loro sostanziale non rispetto solo dalla Calabria e dal Molise. Male anche sui programmi di screening oncologici, che il Ministero bolla come “non accettabili”, con uno score di 3 per il Molise rispetto al valore minimo di 9.

Se pochi i posti letto per gli anziani nelle strutture residenziali, peggio si fa nell’assistenza ospedaliera e per la salute mentale. Nel 2019 in Molise sono stati presi in carico dai dipartimenti di salute mentale 1,9 cittadini per 1000 residenti, in Emilia-Romagna 21,52, lungo un trend peggiorativo ininterrotto rispetto agli anni precedenti. Mentre solo il 28% degli ultrasessantacinquenni con frattura di femore sono stati operati entro due giorni successivi, contro il 63,8% di Abruzzo o 68% del Lazio.

Problemi, enormi, che secondo l’indagine 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢. Tra il 2010 al 2018 l’Asrem ha perso 1027 unità di personale sanitario: di cui 204 medici e 366 infermieri. Con la conseguenza che il tasso di ospedalizzazione fuori Regione per 1.000 abitanti è il più alto d’Italia (27,70).

Ancora, il fascicolo sanitario elettronico è attuato ma poco utilizzato e grandi problemi si registrano anche nel Piano nazionale Cronicità, recepito con due anni di ritardo e ancora inattuato, con il gruppo di lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio del Piano di cui si sono perse le tracce.

Dunque, al di là delle roboanti autocelebrazioni del Presidente e Commissario Toma e del D.G. Asrem, le cose non vanno affatto bene, anche sotto il profilo della concertazione relativa ai fondi del PNRR che nell’ambito sanitario al Molise attribuiscono circa 50 milioni di euro. Ma il primo passo necessario affinché ciò avvenga è quello della definizione, da parte della Regione, del 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, per permettere la sottoscrizione, entro il 31 maggio del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Piani di azione per il Molise che, ad oggi, restano del tutto sconosciuti e niente affatto partecipati.

Toma e il Commissario riferiscano cosa si sta facendo su questo fronte e dicano ai molisani se davvero si stanno mettendo in campo tutte le energie possibili affinché il Molise riesca a giocarsi questa imperdibile partita.

Proprio su questo grande tema per il quale in ballo per la nostra regione ci sono ben 50 milioni di euro chiedo ancora una volta, così come ho ribadito pubblicamente nel mio intervento all’incontro di questa mattina, il coinvolgimento del Consiglio regionale, degli operatori sanitari, dei sindaci riuniti formalmente nella Conferenza, dei sindacati e dei comitati, cioè di tutti coloro che non possono essere solo vittima di tanta inefficienza, ma vanno obbligatoriamente interessati e presi in considerazione nella redazione dei Piani di azione.

Nel mio intervento ho specificato anche che le altre due parole fondamentali, oltre a 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, sono 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. Manca, infatti, ogni informazione su molte partite fondamentali: sulla questione del Gemelli, su cui abbiamo presentato a Toma interrogazioni senza risposta. Così come manca l’integrazione socio-sanitaria, con il settore del sociale ‘cenerentola’ fra le altre regioni. Le risorse pro-capite destinate in Molise ad affrontare questi temi sono le più basse in Italia. Lo rimarchiamo in ogni Consiglio regionale, eppure non si inverte la rotta.

Perché quello che continua a mancare è proprio la volontà di cambiare passo per garantire a tutti i molisani un sistema sanitario regionale all’altezza dell’articolo 32 della Costituzione che in Molise, per rispondere al titolo del convegno, gode di pessima salute!»