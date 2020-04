Fanelli: “Crisi di governo nel bel mezzo di un’emergenza, tragico e pericoloso”

“È venerdì 17 e siamo nel mezzo della peggiore emergenza sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra. Un giorno talmente nero, – scrive Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – che poteva essere aggravato solo da un gesto opportunistico e gravissimo di Donato Toma. Presidente senza più numeri, che ha smarrito la rotta, la leadership, la capacità di guidare la nostra regione, proprio quando è massima la necessità di operare con coscienza, responsabilità e capacità.

Aprire una crisi di governo, nel pieno di una crisi sanitaria ed economico-sociale, significa solo palesare inadeguatezza politica ed amministrativa e totale disprezzo per le istituzioni e per il popolo. Per le esigenze vere della salute e dell’economia.

E a poco, anzi a nulla valgono i maldestri tentativi del Governatore di dissimulare la gravità del suo gesto, nel tentativo di nascondere la verità dei fatti: Toma non ha i numeri. E minaccia – indirettamente ma in maniera altrettanto lampante – la sua stessa maggioranza, per obbligarla ad affondare insieme a lui ed a tutta la regione, invece di ricercare l’unità politica e la condivisione delle migliori azioni per superare questo temibile e terribile momento di crisi.

Basta con questo tragico e pericoloso teatro!

Si ribellino gli assessori costretti alle dimissioni e tutti i consiglieri di centrodestra, per non essere complici di questo sciagurato ed indifendibile comportamento.

Perché con Toma non c’è futuro. Né per loro, né per il Molise.