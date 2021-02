Famiglie in difficoltà, l’appello del comitato MoliSanità L113

Ancora una volta il comitato MoliSanità L113 si prodiga a favore dei più bisognosi. E’ stato il presidente del Comitato, Cinzia Ferrante, a richiamare l’attenzione in favore delle famiglie indigenti e dunque in grave difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra i tanti bisognosi, una tra tutte, c’è la famiglia del piccolo Angelo, un bambino disabile di pochi anni. Angelo è un bimbo che ha bisogno di un latte particolare che ha un costo di circa 30 euro. Purtroppo le possibilità economiche scarseggiano e subito ci si è attivati con la solidarietà. “E’ un figlio del basso Molise. Un figlio nostro. Aiutateci ad aiutare”. Non è però l’unica emergenza. “Abbiamo bisogno di pasta, riso, olio, prodotti a lunga conservazione e prodotti per neonati come pannolini, biscotti, omogeneizzati, latte in polvere”, ha poi continuato il presidente. Il tam tam mediatico si è subito attivato e si spera che presto le tante famiglie bisognose possano trovare forza nella solidarietà di chi può aiutare.