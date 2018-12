Famiglie evacuate, si attende una ditta da Sulmona

Campodipietra Indietro 1 di 3 Avanti

Hanno trascorso la notte fuori casa le tre famiglie fatte evacuare a causa delle esalazioni provenienti dall’unico distributore di carburante di Campodipietra nei piani interrati di proprietà. Una perdita dalla cisterna, si è ipotizzato, sta di fatto che non si è potuto far altro che allontanare i tre nuclei familiari in attesa dell’intervento di una ditta specializzata in questo tipo di lavori, proveniente da Sulmona, entro la giornata di oggi.

Piccoli disagi, ovviamente, alla circolazione stradale che quotidianamente porta tante auto a percorrere quella strada, soprattutto provenienti da Toro e San Giovanni in Galdo verso il capoluogo ma che, attraverso una miriade di strade secondarie, non crea problemi più di tanto. Sul posto a presidiare che tutto sia in sicurezza i vigili urbani del paesello e il sindaco Peppe Notartomaso.