Famiglie di cinghiali a spasso per le strade molisane, l’ultima apparizione venerdì a Vinchiaturo

L’emergenza cinghiali continua ad essere di stretta attualità e la soluzione al problema è tutt’altro che vicina. A breve – ha annunciato l’assessore all’agricoltura nelle scorse settimane – partirà il “selecontrollo”, ma la Regione – ha rimarcato Cavaliere – non può intervenire direttamente nella soluzione del problema. E così intere famiglie di cinghiali continuano a “passeggiare” indisturbate lungo le strade dei nostri centri abitati. L’ultima apparizione è di venerdì, 22 ottobre, a Vinchiaturo, in località Monteverde. Un gruppo nutrito di cinghiali ha occupato a lungo la carreggiata, creando pericolo per gli automobilisti e anche per i terreni e le abitazioni che gravitano in zona. Insomma un problema che continua a preoccupare i cittadini molisani.

