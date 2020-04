Famiglie bisognose, raccolta alimentare della Diocesi di Isernia

Già da ieri ha preso il via la raccolta alimentare “Aiutaci ad aiutare” promossa dalla Caritas Diocesana di Isernia – Venafro.

Con il vertiginoso aumentare delle richieste delle famiglie in difficoltà, sono stati predisposti dei punti di raccolta nei supermercati aderenti. In un cartone o in un carrello dedicato, chi vorrà lasciare i prodotti da destinare alla Caritas. Gli stessi saranno raccolti periodicamente dai volontari e saranno immediatamente distribuiti ai numerosi richiedenti. In questo momento di smarrimento e nuove povertà, ognuno di noi può lenire la sofferenza di molti attraverso un piccolo gesto di solidarietà.

Gli esercizi commerciali aderenti in tutta la Diocesi sono:

1. Conad City-Isernia.

2. Conad In Piazza-Isernia.

3. Decò-Isernia Piazza Giustino D’Uva.

4. Decò-Isernia Via Molise.

5. Mercatino-Isernia Corso Risorgimento.

6. Mercatino-Isernia Corso Garibaldi.

7. Sigma-Isernia Via Giovanni XXIII

8. MD-Isernia Viale dei Pentri

9. Md-SS Venafrana Km 28

10. Decò Maxistore c/o centro commerciale I Melograni- Roccaravindola

11. Supersconto-Venafro

12. Supermercato Prete-Venafro

13. Supermercato La Dispensa-Capriati

CHIUNQUE VOGLIA ADERIRE ALL’ INIZIATIVA PUÒ CONTATTARE LA CARITAS DIOCESANA DI ISERNIA-VENAFRO ALL’INDIRIZZO MAIL: caritas@diocesiiserniavenafro.it

