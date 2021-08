Famiglia si schianta con l’auto contro il guardrail: grave 32enne. Trasferita in elisoccorso a Pescara (FOTO e VIDEO)

Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, 12 agosto, intorno alle 06.00 circa, sulla carreggiata Sud dell’Autostrada A 14 al chilometro 467, proprio in territorio molisano. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto si è andata a schiantare contro il guardrail. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia di Milano. L’uomo e la bambina di soli 2 anni sarebbero entrambi in buone condizioni. Ad avere la peggio è stata proprio la moglie V.M. di 32 anni che ha subito un trauma cranico con emorragia cerebrale con fratture vertebrali cervicali multiple. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 Molise con l’ambulanza della Misericordia, insieme agli agenti della PolStrada di Vasto-sud. La 32enne è stato trasportato presso il San Timoteo di Termoli in codice rosso ed è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale di Pescara.

Le immagini Indietro 1 di 11 Avanti