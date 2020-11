Famiglia in difficoltà, si attiva la solidarietà: “Grazie a chi ha risposto all’appello”

“Vogliamo ringraziare calorosamente, tutti coloro che hanno risposto all’appello lanciato per questa famiglia in grave difficoltà -hanno fatto sapere attraverso una nota stampa Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario del Comitato MoliSanitàL113- È rincuorante sapere che, nonostante il difficile periodo, molte persone continuino a tendere la mano per non lasciare indietro i più deboli. Siamo un popolo con un grande cuore e questo ci riempie d’orgoglio. Un ringraziamento particolare lo dedichiamo all’associazione di volontariato SAE112 che sì è immediatamente attivata per supportarci. Grazie”.