Famiglia di cinghiali a spasso tra le strade di Termoli: “Fate attenzione”

Ancora avvistamenti di cinghiali a Termoli. Questa volta la segnalazione arriva dalla zona di via delle Viole ed è relativa, come si vede nelle foto che stanno circolando su Facebook, ad una intera famiglia di cinghiali che in pieno pomeriggio si trovava a ‘passeggiare’ tra la strada e le campagne circostanti.

Non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati a Termoli. Una delle ultime segnalazioni aveva immortalato un ungulato mentre passeggiava in pieno centro tra il lungomare e la zona del Castello Svevo. In questo caso si tratta di una intera famiglia a passeggio.

Resta la necessità di una massima attenzione.