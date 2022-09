Famiglia di Agnone si candida al Guinness dei primati

Una famiglia di Agnone è la protagonista di una straordinaria storia che conferma l’esistenza della cosiddetta Cabala. Ieri, 11 settembre, è nata la piccola Anisia La Rocca, figlia di Agostino e Fabiola Amicarelli, nati anche loro l’11 settembre, dell’88 e del ’94. Ma non finisce qui. Tutti e tre sono nati di domenica, perché l’11 settembre è stato domenica nell’88, nel ’94 e nel 2022. E, ancora, per non lasciare nulla al caso, Agostino e Fabiola sono convolati a nozze l’11 settembre del 2021. Insomma una famiglia da Guinnes dei primati a tutti gli effetti.