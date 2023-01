Famiglia con neonato bloccata dalla bufera salvata dalla Croce Rossa

La notte scorsa i volontari del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, di concerto con la Centrale Operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Isernia, sono stati impegnati in alcune attività di supporto e soccorso in favore dei numerosi automobilisti e camionisti rimasti bloccati sulle principali arterie stradali della provincia a causa delle abbondanti nevicate.

Nello specifico tre autovetture 4×4 e un’ambulanza hanno raggiunto il valico di Castelpetroso, sulla Statale 17, e alcuni tratti della SS 650 Trignina in cui si erano formate lunghe code di automobili e mezzi pesanti. Oltre ad aver distribuito coperte e bevande calde i volontari hanno prestato soccorso a una famiglia di turisti che viaggiava, lungo la Statale 17, con un bambino di soli quattro mesi.

L’auto è stata scortata lungo un percorso alternativo in modo da evitare che il neonato passasse tutta la notte all’addiaccio. Il personale sanitario del Comitato di Isernia, inoltre, ha prestato le cure mediche a una 25enne a bordo di un pullman che viaggiava in direzione Campobasso, anch’esso bloccato nei pressi di Castelpetroso.

La giovane era in un evidente stato di shock ma per fortuna non si è reso necessario il trasferimento presso una struttura ospedaliera. “Restiamo in continuo contatto con forze dell’ordine, Protezione Civile e Vigili del fuoco per intervenire laddove ce ne fosse bisogno”, ha dichiarato il presidente della CRI Isernia, Fabio Rea.