“Fame da Lupo”, il duplice omicidio di Angelo Izzo su Rai 3

In onda su “Commissari-sulle tracce del male” la puntata dedicata alla follia omicida di Izzo

E’ andato in onda ieri sera, 6 dicembre, la puntata di “Commissari-sulle tracce del male” (QUI il Video) che si è occupata di Angelo Izzo, il massacratore del Circeo. Il programma, condotto da Pino Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato si occupa di casi di cronaca giudiziaria raccontate dalla prospettiva di chi le ha condotte. Ebbene in questa puntata è stato il Dirigente della Polizia di Stato, Domenico Farinacci a ripercorrere quanto accaduto in quel duplice delitto che sconvolse l’opinione pubblica. 29 aprile 2005. In una villa isolata a pochi chilometri da Campobasso vengono scoperti i cadaveri di due donne, Maria Carmela Linciano, 48 anni e di sua figlia Valentina, 13 anni. Un delitto terribile, un’indagine molto complessa che ruota intorno alla figura di Angelo Izzo, già autore nel 1975 del massacro del Circeo. Angelo Izzo si trova a Campobasso in regime di semilibertà e durante una pausa pranzo organizza, insieme a due giovani complici, il duplice omicidio. La Polizia lo segue da tempo, lo pedina, lo intercetta e, proprio grazie a questo incredibile lavoro investigativo, viene alla luce il massacro delle due donne.