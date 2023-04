Falso avviso nei portoni di alcuni condomini, è una truffa: «Non fate accedere nessuno»

Un Avviso, su carta intestata della Prefettura, affisso ai portoni di alcuni palazzi di Termoli con il quale si invitano i cittadini non residenti a lasciare le abitazioni per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità, non meglio identificate, – si legge ancora – svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Tutte le presenze non giustificate – si legge in chiusura – verranno denunciate.

E’ evidente che si tratti di un falso che, però, potrebbe trarre in inganno qualcuno. Per questo è partito un tam tam sulle chat e sui social per avvertire la popolazione della possibile truffa. Messa in atto, anche questo è evidente, da qualche sprovveduto ladruncolo che ha pensato in questo in modo di poter aver accesso facile agli appartamenti per controllare la residenza e in tal modo tentare furti e truffe ai danni, principalmente di anziani.

E’ importante, pertanto, prestare la massima attenzione e non aprire a nessuno che non sia identificabile.

«Stanno mettendo affissi ai portoni degli avvisi – ha scritto il sindaco di Termoli Francesco Roberti – con i quali anticipano la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza.

È falso, e non fate accedere a nessuno nella propria abitazione. Strappate questi fogli se li trovate.»