False residenze per agevolazioni su 23 polizze auto

Continuano le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia finalizzate a contrastare il fenomeno delle false residenze. I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno denunciato una coppia originaria dell’hinterland napoletano che risultava essere intestataria di 23 veicoli. I due avevano attestato falsamente di essere anagraficamente residenti in provincia di Isernia con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. Dovranno rispondere dei reati di falso in atto pubblico commesso da privati e truffa aggravata. In totale sono tre le agenzie assicurative coinvolte per un danno economico di oltre quindicimila euro.