False mail di consegna pacchi, la Polizia “non cliccate, servono a rubare informazioni personali”

Il tweet arriva direttamente dall’account ufficiale della Polizia di Stato ed è l’ennesimo invito a diffidare dei link ‘strani’ che nascondo nuovi tentativi di pishing online che si intensificano in vista delle festività natalizie.

“Attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco – si legge nel tweet della Polizia – e di cliccare per scegliere l’orario in cui riceverlo. Si tratta di pishing e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali”.

“Le Iene”, stando a quanto si legge su Tgcom 24, hanno indagato anche sulla nuova frontiera delle truffe online: lo smishing. Si tratta di una forma di phishing per estorcere dati e soldi agli utenti utilizzando gli sms del cellulare al posto delle email. Sulla piattaforma i truffatori inseriscono il numero dal quale si vuole far provenire il messaggio, il numero del destinatario e il testo tramite cui adescare.

A differenza della email che può finire nella casella spam, questi messaggi finiscono nella chat che l’utente ha avuto col numero di telefono originale. “Le vittime rimangono confuse perché trovano i messaggi smishing insieme a quelli della propria banca”, spiega Paolo Dal Checco, consulente informatico forense.

Solo Sms? L’inganno arriva anche attraverso le telefonate. Oltre al numero di cellulare oggi è possibile simulare anche il volto di qualcuno. Poco tempo fa un finto sindaco di Kiev aveva fatto propaganda russa in una chiamata in video simulando una riunione con primi cittadini europei. “Non si era accorto nessuno”.