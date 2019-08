Falò di San Basso, arriva lo stop da parte del Comune

REDAZIONE TERMOLI

E’ sicuramente una delle serate più attese dai ragazzi che partono con l’obiettivo di ritrovarsi davanti al fuoco e festeggiare, a loro modo, San Basso. Quest’anno, però, non ci saranno i tradizionali falò sulla spiaggia di Rio Vivo che le scorse estati avevano portato rifiuti e “devastazione” fino al giorno dopo. Lo ha deciso il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che ha emanato una ordinanza con la quale si vieta qualsiasi tipo di bivacco e di falò sull’arenile. Alla base della decisione delle ragioni di sicurezza pubblica e privata ma anche di igiene pubblica e possibili danni per l’ambiente. I resoconti delle scorse estati rispetto a quanto avveniva sulla spiaggia di Rio Vivo lasciavano poco spazio all’interpretazione: rifiuti e bottiglie di vetro ovunque, giovani spesso trovati a dormire sulla spiaggia fino a tarda mattinata e un elevatissimo degrado e inciviltà in tutta la zona con i falò che nel corso degli anni si erano trasformati in veri e propri rave notturni piuttosto che in momento di svago e divertimento collettivo. Di qui l’intenzione dell’amministrazione di mettere la parola “fine” ai falò. Nessun fuoco potrà essere acceso nella notte tra il 4 e il 5 agosto: l’ordinanza del Comune vieta a chiunque di detenere legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge. C’è anche il divieto di campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non organici, in special modo bottiglie di vetro. Chi cercherà in ogni modo di accendere falò potrà incappare in multe che andranno dai 50 ai 300 euro. A presidiare sulla zona saranno tutte le forze dell’ordine che avranno anche il compito di bloccare eventuali primi fuochi dovessero comparire. E chissà che questa volta la tolleranza zero porterà davvero all’estinzione dei falò di San Basso.