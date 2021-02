Fallisce azienda che aveva acquistato dallo Zuccherificio: beni in vendita su Subito.it

Ancora una volta lo Zuccherificio del Molise torna a far parlare di sé. La notizia è che è fallita anche l’ex Bm Rottami, l’azienda di Verona che aveva acquistato le parti in metallo dello Zuccherificio del Molise per 1,5 milioni di euro. Le prime macchine, come riportato da Primopiano Molise- furono le presse polpe nella zona essiccatoio e pellet, acquistate dallo Zuccherificio anni fa a fior di migliaia di euro e vendute allo stesso fornitore a prezzi nettamente diversi. Ebbene ad oggi, parte di quel materiale è stato messo in vendita su Subito.it. accompagnati da questa descrizione: “Beni mobili in ferro venduti in un lotto unico a partire da 30.000,00 euro. In esclusiva all’asta online il 4 marzo 2021 alle 15:00. Inclusi: – serbatoi; – cisterne; – essiccatoi orizzontali; – parti iniziali e finali degli essiccatoi. I beni oggetto della vendita si trovano in Termoli, in Contrada Pantano Basso. La visione dei beni presso il sito indicato è obbligatoria. Gli appuntamenti devono essere fissati almeno 1 giorno lavorativo prima del termine della gara.

L’asporto dei beni aggiudicati deve essere effettuato, a cura e spese dell’aggiudicatario nel luogo dove i medesimi sono depositati, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 25 marzo 2021».