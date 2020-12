Fallimento Albisetti, condannato Antonio Bianchi ex Patron Ittierre

Antonio Bianchi, ex presidente ed amministratore delegato dell’Ittierre, dal 2011 al 2014, è stato condannato a cinque anni di reclusione e ad un milione e 667mila euro di risarcimento per il Fallimento della Albisetti spa di Como, di cui era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 28 giugno 2010, società attiva nel campo dei tessuti e con importanti clienti di marche prestigiose, dichiarata fallita dal tribunale il 26 novembre 2014. È la decisione presa dal Tribunale di Como, chiamato a esprimersi sulle accuse rivolte all’imprenditore che acquistò l’Ittierre nel 2011, dalla gestione commissariale, per poi rivenderla nel 2014 ad Antonio Rosati.

Il fallimento della Albisetti, nel dicembre di sei anni fa, era costato un’ottantina di posti di lavoro. Ora, a distanza di tempo, si scopre che – almeno secondo i giudici del Tribunale di Como – il dissesto della società è stato causato dal suo amministratore, Antonio Bianchi. Il manager ora residente in Svizzera.

Bianchi è l’unico imputato a essere stato riconosciuto colpevole: già prosciolti in udienza preliminare i revisori dei conti, è stato assolto con formula piena anche Paolo Ostinelli, l’allora direttore amministrativo della Albisetti che secondo la Procura avrebbe aiutato il manager a produrre fatture per operazioni inesistenti, mentre secondo i giudici non ha commesso alcun reato.

Gli avvocati Giuseppe Sassi e Anna Viganò avevano sollecitato l’assoluzione per entrambi gli imputati, mentre il pubblico ministero, Maria Vittoria Isella, aveva chiesto otto anni e mezzo di reclusione per Bianchi. I giudici hanno riconosciuto il manager colpevole di bancarotta laddove era accusato di aver utilizzato i soldi della società per scopi personali.

Il Tribunale di Como ha anche assolto lo stesso Bianchi da una serie di altri capi d’imputazione, tra i quali l’accusa di aver proseguito a produrre capi d’abbigliamento a marchio Just Cavalli, nonostante l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano avesse accolto il ricorso della Roberto Cavalli, che inibiva alla Albisetti l’utilizzo della griffe, e ha dichiarato il non doversi procedere per l’accusa di aver nascosto al fisco qualcosa come 3,2 milioni di euro di introiti nel proprio patrimonio, con conseguente evasione fiscale – secondo l’accusa – di oltre un milione di euro.

Fallimento Albisetti, condannato Antonio Bianchi ex Patron Ittierre