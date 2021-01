Fallica: “Il Vietri, 10mila metri quadri di ospedale abbandonato. Meritiamo di meglio”

Diecimila metri quadri di struttura abbandonata a se stessa. E’ quello che hanno messo in evidenza il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco e il consigliere comunale di Petacciato, Matteo Fallica, che hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura sanitaria, ora inutilizzata, di Larino. “Sono stato al Vietri di Larino insieme ad Andrea Greco. Siamo andati prima di tutto come cittadini che chiedono una sanità migliore. Cosa abbiamo visto? Una struttura di 10.000 metri quadri, nuova e funzionale fino a pochi anni fa. Abbiamo visto reparti pronti per essere utilizzati, addirittura con riscaldamento funzionante, ma al tempo stesso tanta desolazione. Una cattedrale vuota! Il presidente Toma insiste con la tesi di “costruire una torre covid” al Cardarelli, o addirittura di container. È come avere una Ferrari in garage e fare debiti per comprare una 500. Politici come l’attuale presidente della regione Molise sono sempre più staccati dalla realtà. Noi Molisani meritiamo di meglio”.