Falco raro salvato a Campitello Matese: “E’ stato emozionante prestargli soccorso”

“L’abbiamo visto schiantarsi a terra e non riuscire più a volare e subito abbiamo capito che era successo qualcosa”. È il racconto che Valerio Di Bona e la sua compagna Celeste Bucci hanno fatto dopo aver salvato un falco raro a Campitello Matese. “Stavamo lavorando quando all’improvviso l’abbiamo visto schiantarsi a terra e non riuscire più a volare. Abbiamo subito allertato sia i Carabinieri Forestali che l’Asrem – hanno raccontato i due – e abbiamo scoperto che si tratta di un grillaio, un falco molto raro”. Sul posto sono arrivati i veterinari dell’Asrem che lo hanno preso in consegna e portato alla riserva naturale di Monte di Mezzo dove sarà operato per ricostruire la zampetta rotta e rimesso in libertà quando sarà pronto a volare.

“L’abbiamo chiamato Arturo e presto lo andremo a trovare”, hanno concluso i due.