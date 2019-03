REDAZIONE TERMOLI

Stava attraversando la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita. Tragedia sfiorata a Campomarino. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. La giovane, di appena 18 anni, stava attraversando in via Cuoco quando è stata investita. Per fortuna la ragazza non ha riportato conseguenze fisiche di rilievo. Sul posto i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli.