Falciata da un’auto sulla Trignina, muore una 30enne. Traffico in tilt

L’investimento all’altezza del territorio di Lentella. Indagini in corso

E’ di una ragazza di 30 anni rumena ma residente a Vasto che ha perso la vita il bilancio di un tragico investimento che si è verificato questo pomeriggio, 11 novembre, sulla Trignina. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti all’altezza del territorio tra Lentella e Fresagrandinaria. Per cause ancora in corso di accertamento la ragazza è stata investita da un’auto che pare fosse diretta verso Isernia. Il traffico sulla Trignina è paralizzato in direzione Isernia per permettere le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine. Sulla corsia opposta, invece, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Lentella. Stando alle prime informazioni, ancora in fase di accertamento, pare che la ragazza stesse viaggiando in una vettura assieme al suo fidanzato che era al volante. Sarebbe poi scesa dall’auto trovano l’impatto con un’altra vettura che stava sopraggiungendo in quel momento. La dinamica dell’investimento, però, è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno acquisendo le testimonianze di chi stava viaggiando sulla Trignina in quel momento.