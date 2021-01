Faisal morto a 36 anni a Portocannone: «Aiutiamo a far rimpatriare la salma»

Anche il Soa, il sindacato operai autorganizzati, chiede chiarezza sulla vicenda del 36enne pakistano morto dopo aver avuto un malore a Portocannone. Secondo quanto denunciato anche dallo stesso sindacato lo scorso venerdì il giovane avrebbe iniziato a sentirsi male e sarebbe stato allertato il 118 che avrebbe declinato l’intervento per indisponibilità e che avrebbe consigliato di rivolgersi al medico di guardia. Purtroppo poco dopo il 36enne è deceduto. La salma di Faisal è attualmente nel cimitero di Portocannone in attesa di fare ritorno a casa. “La salma sarà rimpatriata in Pakistan e le spese sono di circa 4.600 euro. Aiutiamo il volere della sua famiglia. Apriamo una raccolta fondi -ha spiegato Andrea Di Paolo- Con dignità accompagniamo il giovane lavoratore nel suo ultimo viaggio. Qui purtroppo ha trovato la morte -e ha continuato-Ci risulta che il comune di Portocannone si è interessato da subito della questione, un paese che da sempre si è distinto per l’accoglienza e la solidarietà di etnie diverse. Ora chiediamo la verità. Il Soa si rende subito disponibile con la famiglia in solidarietà, per assistenza sindacale e legale. Si chiede aiuto alla sanità pubblica con urgenza ma trovi la porta chiusa. Quello che è avvenuto al giovane Faisal lo sanno bene molti molisani, sulla loro pelle”.