Faisa Cisal Molise, Emilio Santangelo riconfermato segretario

Concluso il 3° Congresso regionale, la situazione del trasporto pubblico locale al centro del dibattito

Si è svolto a Campobasso, presso il Centrum Palace, il 3° Congresso regionale Faisa Cisal Molise alla presenza del Segretario generale nazionale Mauro Mongelli. Durante il congresso sono intervenuti diversi ospiti, l’assessore ai trasporti della Regione Molise Quintino Pallante (FI), il consigliere regionale Gianluca Cefaratti (OM), la consigliera regionale Micaela Fanelli (PD), i consiglieri regionali Andrea Greco e Angelo Primiani (M5S). Assente invece il sindaco del capoluogo Roberto Gravina (M5S). Si è discusso della disastrosa situazione in cui è impantanato il Trasporto Pubblico Locale molisano ormai da decenni. La Faisa Cisal è impegnata ormai da tempo, in maniera quasi esclusiva, ad analizzare la difficile situazione del TPL molisano e a proporre interventi correttivi, nonostante la materia sia vasta, complessa e di non facile soluzione. Secondo il sindacato non ci sarebbero alternative diverse da quelle proposte (anche se ben venga qualsiasi soluzione utile al cambiamento), il non fare nulla significa condannare il Trasporto Pubblico Locale molisano all’inefficienza perpetua, emergenza continua e pesanti disagi per gli addetti al settore e per l’utenza.