Facebook, Instagram e WhatsApp down: problemi per i social di Zuckerberg

Sono quasi 5mila le segnalazioni giunte da diverse zone del mondo su Down Detector per quello che riguarda Instagram ma i problemi si stanno verificando anche per Facebook e WhatsApp.

Nuovo down delle piattaforme collegate al colosso di Mark Zuckerberg.

Dopo il crollo di diverse settimane fa che aveva paralizzato il mondo anche questo pomeriggio, 19 novembre, i social del colosso blu sono andati in affanno con problemi di malfunzionamento che sono stati segnalati in diverse parti del mondo.

Tantissimi gli utenti che hanno twittato rispetto alle difficoltà di utilizzo dei social network.