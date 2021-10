Facciolla vs Fanelli, braccio di ferro per leadership e candidatura alla presidenza

Quanto accaduto al Comune di Isernia, con il neo sindaco Castrataro bloccato nella formazione della giunta dai veti contrapposti delle due parti in cui è diviso il Pd cittadino, è solo il primo segnale di quella che già si preannuncia come una lotta serrata per ottenere l’incoronazione a possibile candidato presidente della coalizione Pd-Grillini-Sel-Movimenti civici. Una coalizione che, dopo aver conquistato Isernia, guarda senza indugi al ”colpo grosso”, ovvero la riconquista della Regione, che non è stata più di un presidente di sinistra dai tempi di Marcello Veneziale. E, ancora una volta, il ”vento nuovo” arriva da Isernia. Infatti Veneziale fu eletto presidente nel ’95, dopo aver vinto le elezioni a sindaco di Isernia nel 93. Praticamente l’orologio della politica molisana è tornato indietro di quasi trenta anni, anche se già c’erano state avvisaglie, per quanto accaduto a Bojano e Agnone, con le vittorie di Ruscetta e Saia. Castrataro è stata la conferma che le ruote cominciano a girare al contrario nella politica molisana e bisogna saper cogliere l’attimo, ma questa volta una differenza c’è e l’ha spiegata Vittorino Facciolla quando, appena dopo la vittoria di Isernia, disse: ”Siamo pronti per un’alleanza simile, ma non identica a questa, anche per la Regione”. Che voleva sottintendere Facciolla con il suo distinguo?

Semplicissimo: l’alleanza c’è già, ma la presidenza non se la giocheranno i movimenti, ma i partiti strutturati del Centrosinistra, ovvero Pd e Cinque Stelle. Lui, che è il segretario regionale, ha così avanzato sottotraccia anche la sua candidatura a presidente, ma se la dovrà vedere in questi diciotto mesi che mancano alle Regionali con un avversario interno: Micaela Fanelli e un paio di esterni: Andrea Greco e Roberto Gravina dei Cinque Stelle. Tutti e tre con le giuste credenziali per provarci.

Uno di questi quattro potrebbe essere il candidato presidente di un Centrosinistra che ambisca a dare lo sfratto al Centrodestra. Ma l’impressione, visti i risultati di Isernia che hanno visto i Cinque Stelle al minimo storico, con una percentuale ad una sola cifra, è che il vero avversario Facciolla ce l’abbia in casa: Micaela Fanelli, molto considerata anche a livello nazionale per i suoi molteplici incarichi ricevuti nel tempo. Da qui i ‘bisticci’ di Isernia, che servono a scaldare i tifosi e a conquistare consensi. Alla fine un solo voto in più, nell’assemblea regionale dei Dem, potrebbe fare la differenza. (redis)