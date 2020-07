Facciolla: «Turismo e programmazione, il Molise arranca»

«Vi ricordate questa immagine? È Termoli solo qualche anno fa. E’ sabato sera del 18 luglio e la nostra regione sembra non poter proporre niente di più ai turisti (che sono comunque arrivati da diverse parti d’Italia) che il mare, le spiagge e i panorami naturali bellissimi del Molise». A parlare il consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, che aggiunge: «Quello che manca completamente è una programmazione dedicata alla cultura, agli spettacoli e al divertimento. Ieri è uscito nuovamente il bando ‘Turismo e cultura’ che di fatto ha annullato il precedente. Questo rallenterà notevolmente la programmazione. Nella foto c’è un suggestivo colpo d’occhio di Termoli, una immagine che si riferisce alla manifestazione Agrisummer Food, un evento patrocinato e organizzato interamente dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione. La manifestazione che dal 2014 al 2017 ha avuto la grande capacità di far dialogare e far interagire l’ambito dell’Agricoltura molisana, quindi i produttori e gli imprenditori, di riportarli al centro dell’attenzione e dell’economia. Un evento che con un budget ridottissimo ha donato visibilità e affluenza di pubblico alla nostra regione. Mentre da noi oggi ci si aggrappa ai ricordi soltanto a 20 km da noi, quindi in Abruzzo, questa tipologia di eventi si sta svolgendo regolarmente ormai da settimane. Eventi destinati alla promozione del territorio e dei prodotti tipici si svolgono continuamente nelle altre regioni, ovviamente nell’osservanza delle regole di sicurezza post covid. È inspiegabile il ritardo, la disattenzione, la mancanza di organizzazione di programmazione di questo governo regionale e di qualche comune che molto probabilmente hanno trovato nell’ emergenza covid-19 un’ottimo pretesto per evitare di rimboccarsi le maniche ed offrire a cittadini e turisti un’estate divertente e sicura».