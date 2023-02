Facciolla presenta la proposta di legge ‘Salva imprese’

Rendere “liquido” il mercato dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, permettendo alle imprese dei settori edile e dell’impiantistica di convertire in denaro i consistenti crediti posseduti, evitandone così il probabile fallimento, stante l’attuale condizione di forte illiquidità delle stesse, e le connesse gravi conseguenze in termini perdita di posti di lavoro. E’ questa la proposta di legge ‘Salva-imprese-cessione crediti fiscali’ presentata questa mattina, martedì 14 febbraio, in conferenza stampa presso la sede del Consiglio regionale da Vittorino Facciolla, segretario regionale del Partito Democratico e consigliere regionale.

L’INTREVISTA A FACCIOLLA