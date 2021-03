Facciolla: “Ospedale San Timoteo senza corrente, ospedale tenda senza pazienti”

“Ospedale San Timoteo senza corrente, ospedale tenda senza pazienti”. E’ quanto commentato dal consigliere regionale del Partito Democratico di Termoli, Vittorino Facciolla, dopo quanto accaduto nella notte all’ospedale San Timoteo di Termoli. “Ci arrivano notizie drammatiche dall’ospedale San Timoteo dove, da questa notte, manca la corrente elettrica e moltissimi pazienti attaccati ai respiratori hanno avuto problemi e dove alcuni di loro, sembra siano stati ventilati a mano dai medici fino al ripristino parziale della corrente attraverso un gruppo elettrogeno. Ancora adesso mentre vi scriviamo la situazione non si è risolta e tutti i macchinari, computer, frigoriferi, respiratori dell’ospedale San Timoteo stanno funzionando grazie al gruppo elettrogeno. Intanto, fuori, le tende dell’ospedale da campo allestite in due giorni e mai utilizzate per alcun ricovero restano perfettamente funzionanti ma vuote. Qualcuno ipotizza che l’impianto elettrico dell’ospedale San Timoteo sia saltato proprio a causa del nuovo ospedale da campo che assorbe corrente elettrica. Ma non è questo quello che conta. Non sta a noi trovare le cause. Quello che possiamo fare invece è fermare questa disorganizzazione, questa evidente incapacità di programmare, questa palese inadeguatezza assoluta nel gestire l’ordinario e lo straordinario come un’emergenza richiede. Ospedale da campo vuoto e San Timoteo senza corrente elettrica sembrano cronache di uno scenario da guerra e invece siamo nel Molise 2021”.